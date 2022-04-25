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Кім: Росіяни намагалися наступати групами – 13 одиниць техніки втратили

Понеділок, 25 квітня 2022, 10:20

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що українські артилеристи розбили 13 одиниць російської військової техніки в області.

Джерело: Віталій Кім у Telegram

Пряма мова: "Російські окупанти знову обстрілювали нас у Великдень. Як завжди безпринципно і підло…

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Намагалися вони нападати якимись групами – розгромили їх військові дуже пристойно артою. Спробували, свої неправильні розвіддані перевірили (росіяни) – отримали бздюлів, пішли лагодити. 13 одиниць".

Деталі: Кім також розповів про інформацію, яка ще потребує підтвердження, що нібито на тому ж напрямку росіяни розстріляли своїх при спробі відступити, а потім спалили. Він закликав російських військових здаватися в полон.

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