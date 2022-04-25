Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ким: Россияне пытались наступать группами – 13 единиц техники потеряли

Понедельник, 25 апреля 2022, 10:20

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что украинские артиллеристы разбили 13 единиц российской военной техники в области. 

Источник: Виталий Ким в Telegram

Прямая речь: "Российские оккупанты вновь обстреливали нас, в Пасху. Как всегда беспринципно и подло…

Реклама:

Пытались они нападать какими-то группами – разгромили их военные очень прилично артой. Попробовали, свои неправильные разведданные проверили (россияне) – получили бздюлей, пошли чиниться. 13 единиц".

Детали: Ким также рассказал об информации, которая еще требует подтверждения, что якобы на том же направлении россияне расстреляли своих же при попытке отступить, а потом сожгли. Он призвал российских военных сдаваться в плен. 

ВИДЕО ДНЯ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Последние новости
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
Все новости...
Реклама: