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Ким: Россияне пытались наступать группами – 13 единиц техники потеряли

Понедельник, 25 апреля 2022, 10:20

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что украинские артиллеристы разбили 13 единиц российской военной техники в области. 

Источник: Виталий Ким в Telegram

Прямая речь: "Российские оккупанты вновь обстреливали нас, в Пасху. Как всегда беспринципно и подло…

Пытались они нападать какими-то группами – разгромили их военные очень прилично артой. Попробовали, свои неправильные разведданные проверили (россияне) – получили бздюлей, пошли чиниться. 13 единиц".

Детали: Ким также рассказал об информации, которая еще требует подтверждения, что якобы на том же направлении россияне расстреляли своих же при попытке отступить, а потом сожгли. Он призвал российских военных сдаваться в плен. 

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