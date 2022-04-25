Ким: Россияне пытались наступать группами – 13 единиц техники потеряли

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что украинские артиллеристы разбили 13 единиц российской военной техники в области.

Источник: Виталий Ким в Telegram

Прямая речь: "Российские оккупанты вновь обстреливали нас, в Пасху. Как всегда беспринципно и подло…

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Пытались они нападать какими-то группами – разгромили их военные очень прилично артой. Попробовали, свои неправильные разведданные проверили (россияне) – получили бздюлей, пошли чиниться. 13 единиц".

Детали: Ким также рассказал об информации, которая еще требует подтверждения, что якобы на том же направлении россияне расстреляли своих же при попытке отступить, а потом сожгли. Он призвал российских военных сдаваться в плен.