Ким: Россияне пытались наступать группами – 13 единиц техники потеряли
Понедельник, 25 апреля 2022, 10:20
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что украинские артиллеристы разбили 13 единиц российской военной техники в области.
Источник: Виталий Ким в Telegram
Прямая речь: "Российские оккупанты вновь обстреливали нас, в Пасху. Как всегда беспринципно и подло…
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Пытались они нападать какими-то группами – разгромили их военные очень прилично артой. Попробовали, свои неправильные разведданные проверили (россияне) – получили бздюлей, пошли чиниться. 13 единиц".
Детали: Ким также рассказал об информации, которая еще требует подтверждения, что якобы на том же направлении россияне расстреляли своих же при попытке отступить, а потом сожгли. Он призвал российских военных сдаваться в плен.
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