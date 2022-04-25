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Голова Луганщини закликає евакуюватись, бо вивезуть в Росію

Ірина БалачукПонеділок, 25 квітня 2022, 10:20
Евакуація. Фото з Telegram Гайдая

Голова Луганської області Сергій Гайдай вкотре закликав мешканців евакуюватися, щоб потім не стати жертвою насильного вивезення в Росію.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Евакуюйтесь в безпечні регіони України. Не допустіть насильницького вивезення росіянами в нікуди, без документів та будь-яких людських прав".

Деталі: Голова області зазначив, що 25 квітня буде чергова спроба евакуації населення з Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірського, Попасної, Рубіжного. Місця зборів – незмінні. Евакуація повністю безкоштовна.

Він нагадав, що наразі дуже важка ситуація у Попасній та Рубіжному, під щільним та майже безперервним обстрілом перебувають усі населені пункти Гірської громади. Домівки більшості людей зруйновані повністю.

Гайдай наголосив, що кожного разу евакуація звідти – це "подія, сповнена героїзму окремих людей".

"Але допоки ми не врятуємо всіх, в кого є таке бажання, не зупинимося. Ризикуватимемо, втрачатимемо транспорт – втім, ще і ще повертатимемося за земляками", – запевнив голова області.

Теми: Луганська областьевакуаціявійна
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