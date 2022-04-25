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Глава Луганской области призывает эвакуироваться, иначе вывезут в Россию

Ирина БалачукПонедельник, 25 апреля 2022, 10:20
Глава Луганской области призывает эвакуироваться, иначе вывезут в Россию
Эвакуация. Фото из Telegram Гайдая

Глава Луганской области Сергей Гайдай в очередной раз призвал жителей эвакуироваться, чтобы потом не стать жертвой насильственного вывоза в Россию.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Эвакуируйтесь в безопасные регионы Украины. Не допустите насильственного вывоза россиянами в никуда, без документов и каких-либо человеческих прав".

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Детали: Глава области отметил, что 25 апреля будет очередная попытка эвакуации населения из Лисичанска, Северодонецка, Горского, Попасной, Рубежного. Места сборов – неизменны. Эвакуация полностью бесплатна.

Он напомнил, что очень тяжелая ситуация в Попасной и Рубежном, под плотным и почти непрерывным обстрелом находятся все населенные пункты Горской общины. Дома большинства людей разрушены полностью.

Гайдай подчеркнул, что каждый раз эвакуация оттуда – это "событие, полное героизма отдельных людей".

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"Но пока мы не спасем всех, у кого есть такое желание, мы не остановимся. Будем рисковать, терять транспорт – но будем еще и еще возвращаться за земляками", – заверил глава области.

Темы: Луганская областьэвакуациявойна
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