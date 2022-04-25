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Співголова німецької SPD закликала ексканцлера Шрьодера вийти з партії

"Європейська правда"Понеділок, 25 квітня 2022, 11:07

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен закликала ексканцлера Герхарда Шрьодера вийти з партії після його великого інтерв’ю, в якому той захищає свою толерантну до РФ позицію, попри війну з Україною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Ескен заявила, що Шрьодеру варто піти з посад у російських енергетичних компаніях "щоб врятувати репутацію як колишнього упішного канцлера, і він, на жаль, не дослухався до цієї рекомендації". 

"Герхард Шрьодер багато років діяв суто як бізнесмен і нам варто припиняти ставитися до нього як колишнього лідера, колишнього канцлера. Він заробляє на життя роботою у російських державних енергетичних компаніях, а його спроби захищати Путіна на тлі звинувачень у воєнних злочинах - абсурдні", - зауважила Ескен.

На запитання про те, чи варто Шрьодеру вийти з партії, Саскія Ескен відповіла, що йому варто би зробити це. 

Лідерство SPD давно дистанціювалося від ексканцлера. Саскія Ескен та Ларс Клінгбайль звертались до нього у кінці лютого, закликаючи йти з посад у російських компаніях. Відповіді на цей лист не було. 

Нагадаємо, днями у великому інтерв’ю New York Times Шрьодер захищав необхідність підтримувати співпрацю з Росією, попри війну в Україні. Він сказав також, що не вірить в особисту причетність Путіна до воєнних злочинів у Бучі, а також вважає, що "Путін сам зацікавлений якнайшвидше закінчити війну, але це не так просто". 

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Шрьодер з 2017 року є членом та головою ради директорів "Роснефти". Востаннє його переобирали на посаду голови на початку червня 2021 року. Також він є головою комітету акціонерів Nord Stream 2 AG – компанії-оператора проєкту газопроводу "Північний потік-2". На початку лютого 2022 року Шрьодера висунули до ради директорів "Газпрому". 

На початку березня через позицію ексканцлера щодо Росії та війни в Україні з його офісу звільнились кілька співробітників.

Теми: Німеччина
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