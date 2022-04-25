Сопредседатель немецкой SPD призвала экс-канцлера Шредера выйти из партии

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Саския Эскен призвала экс-канцлера Герхарда Шредера выйти из партии после его большого интервью, в котором тот защищает свою толерантную к РФ позицию, несмотря на войну с Украиной.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Эскен заявила, что Шредеру следует уйти с должностей в российских энергетических компаниях, "чтобы спасти репутацию как бывшего успешного канцлера, и он, к сожалению, не прислушался к этой рекомендации".

"Герхард Шредер много лет действовал сугубо как бизнесмен и нам следует прекращать относиться к нему как бывшему лидеру, бывшему канцлеру. Он зарабатывает на жизнь работой в российских государственных энергетических компаниях, а его попытки защищать Путина на фоне обвинений в военных преступлениях - абсурдны", - заметила Эскен.

На вопрос о том, стоит ли Шредеру выйти из партии, Саския Эскен ответила, что ему стоит сделать это.

Лидеры SPD давно дистанцировались от экс-канцлера. Саския Эскен и Ларс Клингбайль обращались к нему в конце февраля, призывая уходить с должностей в российских компаниях. Ответа на это письмо не последовало.

Напомним, на днях в большом интервью New York Times Шредер защищал необходимость поддерживать сотрудничество с Россией, несмотря на войну в Украине. Он сказал также, что не верит в личную причастность Путина к военным преступлениям в Буче, а также считает, что "Путин сам заинтересован поскорее закончить войну, но это не так просто".

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Шредер с 2017 года является членом и председателем совета директоров "Роснефти". В последний раз его переизбирали на должность председателя в начале июня 2021 года. Также он является главой комитета акционеров Nord Stream 2 AG – компании-оператора проекта газопровода "Северный поток-2". В начале февраля 2022 года Шредера выдвинули в совет директоров "Газпрома".

В начале марта из-за позиции экс-канцлера в отношении России и войны в Украине из его офиса уволились несколько сотрудников.