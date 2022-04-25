Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сопредседатель немецкой SPD призвала экс-канцлера Шредера выйти из партии

"Европейская правда"Понедельник, 25 апреля 2022, 11:07

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Саския Эскен призвала экс-канцлера Герхарда Шредера выйти из партии после его большого интервью, в котором тот защищает свою толерантную к РФ позицию, несмотря на войну с Украиной.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Эскен заявила, что Шредеру следует уйти с должностей в российских энергетических компаниях, "чтобы спасти репутацию как бывшего успешного канцлера, и он, к сожалению, не прислушался к этой рекомендации".

"Герхард Шредер много лет действовал сугубо как бизнесмен и нам следует прекращать относиться к нему как бывшему лидеру, бывшему канцлеру. Он зарабатывает на жизнь работой в российских государственных энергетических компаниях, а его попытки защищать Путина на фоне обвинений в военных преступлениях - абсурдны", - заметила Эскен.

На вопрос о том, стоит ли Шредеру выйти из партии, Саския Эскен ответила, что ему стоит сделать это.

Лидеры SPD давно дистанцировались от экс-канцлера. Саския Эскен и Ларс Клингбайль обращались к нему в конце февраля, призывая уходить с должностей в российских компаниях. Ответа на это письмо не последовало.

Напомним, на днях в большом интервью New York Times Шредер защищал необходимость поддерживать сотрудничество с Россией, несмотря на войну в Украине. Он сказал также, что не верит в личную причастность Путина к военным преступлениям в Буче, а также считает, что "Путин сам заинтересован поскорее закончить войну, но это не так просто".

ВИДЕО ДНЯ

Шредер с 2017 года является членом и председателем совета директоров "Роснефти". В последний раз его переизбирали на должность председателя в начале июня 2021 года. Также он является главой комитета акционеров Nord Stream 2 AG – компании-оператора проекта газопровода "Северный поток-2". В начале февраля 2022 года Шредера выдвинули в совет директоров "Газпрома".

В начале марта из-за позиции экс-канцлера в отношении России и войны в Украине из его офиса уволились несколько сотрудников.

Темы: Германия
Главное сегодня

Британия на год раньше отменила все пошлины на экспорт из Украины

В правительстве Грузии призвали Украину забыть об обидах

Лавров намекнул, что война закончится подписанием договора, но есть условие

Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов

видеоВ Ирпене мародеры бросили гранату в жительниц, одна в критическом состоянии

Российские оккупанты заняли здание горсовета Херсона, мэрия приостановила работу

Все новости...
Германия
Подоляк ответил экс-меру Дюссельдорфа, который не верит российским зверствам
Германия купит 60 американских вертолетов Chinook – СМИ
Более половины немцев недовольны подходом Шольца к российско-украинской войне
Последние новости
02:45
Инженер Укроборонпрома корректировал огонь россиян по бронетанковым заводам, его задержала СБУ
01:39
Британская разведка: Из-за вторжения РФ урожай в Украине будет меньше на 20%
00:56
Британия на год раньше отменила все пошлины на экспорт из Украины
00:37
Трамп советует не бояться ядерных угроз Путина
00:23
видеоВСУ уничтожили 10 вражеских целей в небе Украины: Бук-М1 "приземлил" истребитель РФ
23:49
Ненужная нефть и расплата России: итоги на экономическом фронте 25 апреля
23:47
В правительстве Грузии призвали Украину забыть об обидах
23:46
Обстрел железнодорожных станций: один работник погиб, четверо ранены
23:23
Лавров намекнул, что война закончится подписанием договора, но есть условие
23:23
Ядерная война: Лавров заявил, что "риск реален"
Все новости...