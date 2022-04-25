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У ЄС немає згоди щодо російського енергетичного ембарго – Боррель

"Європейська правда"Понеділок, 25 квітня 2022, 11:17
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Держави-члени Європейського Союзу не мають згоди щодо повного ембарго або підвищення мит на імпорт російської нафти та газу. 

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель німецькому виданню Die Welt, пише "Європейська правда".

"Зупинка імпорту нафти і газу або каральний тариф були б важливі, щоб чинити тиск на Путіна і посадити його за стіл переговорів. Але на цей момент у нас в ЄС немає єдиної позиції з цього питання", - сказав Боррель виданню.

Боррель зазначив, що ця тема буде обговорена на наступному саміті ЄС, який відбудеться наприкінці травня, і що він не очікує жодного рішення з цього приводу раніше.

"Фінальної пропозиції щодо ембарго на нафту і газ поки немає", - сказав він.

Усі країни ЄС працюють над тим, щоб скоротити свою залежність від російської нафти і газу, сказав Боррель, додавши, що він вірить, що блок зрештою зможе зменшити свою залежність.

"У якийсь момент це станеться, і тоді Росія болісно відчує, що доходи від нафтогазового бізнесу втрачаються", - додав він.

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Деякі країни ЄС рішуче виступають проти заборон на імпорт. Німеччина та Австрія, які отримують більшу частину свого природного газу з Росії, рішуче виступили проти припинення поставок нафти та газу, поки не знайдуть достатні альтернативні джерела постачання. 

Угорщина категорично виключила заборону на імпорт газу та нафти. 

В принципі, нафтове ембарго є більш імовірним, ніж заборона на імпорт газу, оскільки країнам ЄС легше знайти альтернативних постачальників. Багато виробників у всьому світі можуть збільшити виробництво, принаймні в середньостроковій перспективі. 

Крім того, багато нафти вже надходить кораблями в ЄС, тоді як більша частина газу тече по трубопроводах.

Як відомо, цими днями США та ЄС обговорюють шляхи скорочення нафтової виручки РФ. Окремі великі споживачі енергоресурсів дали на це згоду

Раніше "Європейська правда" опублікувала роз'яснення плану, як Європа може відмовитися і від російської нафти, і від газу.

Теми: ЄСРосіясанкціїенергетика
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