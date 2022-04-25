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В ЕС нет согласия по российскому энергетическому эмбарго – Боррель

"Европейская правда"Понедельник, 25 апреля 2022, 11:17
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Государства-члены Европейского Союза не пришли к согласию о полном эмбарго или повышении пошлин на импорт российской нефти и газа.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель немецкому изданию Die Welt, пишет "Европейская правда".

"Остановка импорта нефти и газа или карательный тариф были бы важны, чтобы оказывать давление на Путина и посадить его за стол переговоров. Но на данный момент у нас в ЕС нет единой позиции по этому вопросу", - сказал Боррель изданию.

Боррель отметил, что эта тема будет обсуждаться на следующем саммите ЕС, который состоится в конце мая, и что он не ожидает никакого решения по этому поводу раньше.

"Финального предложения по эмбарго на нефть и газ пока нет", – сказал он.

Все страны ЕС работают над тем, чтобы сократить свою зависимость от российской нефти и газа, сказал Боррель, добавив, что он верит, что блок в конечном счете сможет снизить эту зависимость.

"В какой-то момент это произойдет, и тогда Россия болезненно почувствует, что доходы от нефтегазового бизнеса уходят", - добавил он.

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Некоторые страны ЕС решительно выступают против запрета на импорт. Германия и Австрия, получающие большую часть своего природного газа из России, решительно выступили против прекращения поставок нефти и газа до тех пор, пока не найдут достаточные альтернативные источники поставок.

Венгрия категорически исключила запрет на импорт газа и нефти.

В принципе, нефтяное эмбарго является более вероятным, чем запрет на импорт газа, поскольку странам ЕС легче найти альтернативных поставщиков нефти. Многие производители во всем мире могут увеличить производство, по крайней мере, в среднесрочной перспективе.

Кроме того, много нефти уже поступает в ЕС морским путем, в то время как большая часть газа идет по трубопроводам.

Как известно, в эти дни США и ЕС обсуждают пути сокращения нефтяной выручки РФ. Отдельные крупные потребители энергоресурсов дали на это согласие

Ранее "Европейская правда" опубликовала разъяснение плана о том, как Европа может отказаться и от российской нефти, и от газа.

Темы: ЕСРосcиясанкцииэнергетика
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