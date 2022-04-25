У Раді вивчали можливість проведення засідань у метро – спікер

Керівництво Верховної Ради розглядало можливість проведення пленарних засідань у столичному метро.

Джерело: спікер парламенту Руслан Стефанчук в інтерв’ю "Українській правді"

Деталі: Стефанчук розповів, що після 24 лютого у Раді розглядали різні варіанти на випадок неможливості проведення засідань з будівлі ВРУ, що знаходиться на Грушевського, 5 у Києві. Стефанчук також пояснив, що у перші дні повномасштабної війни у парламенті були побоювання, що керівництво Ради могло втратити зв’язок з керівниками фракцій.

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Пряма мова: "Ми розглядали різні речі – аж до київського метро, що там могли би збиратися, ухвалювати рішення. Для цього в нас були заготовлені спеціальні протоколи для ведення голосування руками. Тобто всі пакети на кожен випадок є заготовленими...

Ми думали, що буде відсутній зв'язок. Кожній фракції і групі намагалися передати супутникові телефони, щоб можна було принаймні повідомити про місце проведення засідання Ради. Ми багато до чого готувалися".