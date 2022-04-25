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В Раде изучали возможность проведения заседаний в метро – спикер

Роман Кравец, Валентина РоманенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 11:30
Руслан Стефанчук. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ВРУ

Руководство Верховной Рады рассматривало возможность проведения пленарных заседаний в столичном метро.

Источник: спикер парламента Руслан Стефанчук в интервью "Украинской правде"

Детали: Стефанчук рассказал, что после 24 февраля в Раде рассматривали разные варианты на случай невозможности проведения заседаний из здания ВРУ, которое находится на Грушевского, 5 в Киеве. Стефанчук также объяснил, что в первые дни полномасштабной войны в парламенте были опасения, что руководство Рады могло потерять связь с руководителями фракций.

Прямая речь: "Мы рассматривали разные варианты – вплоть до киевского метро, ​​что там могли бы собираться, принимать решения. Для этого у нас были заготовлены специальные протоколы для ведения голосования руками. То есть все пакеты на каждый случай...

Мы думали, что будет отсутствовать связь. Каждой фракции и группе пытались передать спутниковые телефоны, чтобы можно было по крайней мере сообщить место проведения заседания Рады. Мы ко многому готовились".

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Темы: Верховная РадаСтефанчук
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