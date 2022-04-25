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США вірять у здатність України виграти війну

"Європейська правда"Понеділок, 25 квітня 2022, 11:43

США вважають, що Україна може виграти війну проти Росії з правильним обладнанням та належною підтримкою.

Про це заявив у понеділок журналістам міністр оборони Ллойд Остін після візиту до Києва, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Щодо їхньої здатності перемагати, перший крок до перемоги - це віра в те, що ти можеш перемогти. І тому вони вірять, що ми можемо перемогти. Ми віримо, що ми - вони - можуть перемогти, якщо у них буде правильне обладнання, правильна підтримка, і ми збираємося зробити все, що в наших силах, і продовжимо робити все, що в наших силах", - сказав Остін журналістам.

Держсекретар США Ентоні Блінкен після візиту заявив журналістам, що суверенна незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж президент РФ Владімір Путін.

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Теми: СШАвійнаУкраїна
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