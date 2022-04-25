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США верят в способность Украины выиграть войну

"Европейская правда"Понедельник, 25 апреля 2022, 11:43

США считают, что Украина может выиграть войну против России с правильным оснащением и поддержкой.

Об этом заявил в понедельник журналистам министр обороны Ллойд Остин после визита в Киев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Что касается их способности побеждать. Первый шаг к победе - это вера в то, что ты можешь победить. И потому они верят, что мы можем победить. Мы верим, что мы - они - могут победить, если у них будет правильное оснащение, правильная поддержка, и мы собираемся сделать все, что в наших силах, и продолжим делать все, что в наших силах", – сказал Остин журналистам.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен после визита заявил журналистам, что суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем президент РФ Владимир Путин.

Темы: СШАвойнаУкраина
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