У Верховної Ради був навіть план на випадок ліквідації ворогом керівництва – Стефанчук

Через загрозу ліквідації вищого політичного керівництва, на початку повномасштабної війни з РФ у парламенті був підготовлений спеціальний порядок на випадок необхідності обрання нового голови Верховної Ради.

Джерело: спікер парламенту Руслан Стефанчук в інтерв’ю "Українській правді"

Деталі: Задля безпеки та збереження керованості парламентом, 24 лютого депутати проголосували рішення, яким передали право збирати й вести засідання ВРУ не тільки спікеру, але й також його заступникам. Також задля безпеки голова ВРУ, перший заступник та віце-спікерка перебували у трьох різних місцях.

Пряма мова: "Ми усвідомлювали, що все може бути, аж до знищення вищого політичного керівництва. Тому ми диверсифікували ризики і домовилися з колегами, що троє будемо перебувати в різних місцях, щоб у разі чого не втратити керованість єдиним законодавчим органом – Верховною Радою. Я залишився у Києві.

Більше скажу, у нас був один спеціальний пакет, який знаходився в двох заступників. Це – порядок в разі необхідності обрання нового голови Верховної Ради. Ми готувалися до різних варіантів розвитку подій, щоб ми не втратили керованість процесом і керованість парламентом".