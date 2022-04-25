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У Верховной Рады был даже план на случай ликвидации врагом руководства – Стефанчук

Роман Кравец, Валентина РоманенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 11:45
У Верховной Рады был даже план на случай ликвидации врагом руководства – Стефанчук
спикер ВР Руслан Стефанчук со своими заместителями в Раде

Из-за угрозы ликвидации высшего политического руководства в начале полномасштабной войны с РФ в парламенте был подготовлен специальный порядок на случай необходимости избрания нового председателя Верховной Рады.

Источник: спикер парламента Руслан Стефанчук в интервью "Украинской правде"

Детали: В целях безопасности и сохранения управляемости парламентом 24 февраля депутаты проголосовали решение, которым передали право собирать и вести заседание ВРУ не только спикеру, но и его заместителям. Также в целях безопасности председатель ВРУ, первый заместитель и вице-спикер находились в трех разных местах.

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Прямая речь: "Мы отдавали себе отчет, что все может быть, вплоть до уничтожения высшего политического руководства. Поэтому мы диверсифицировали риски и договорились с коллегами, что трое будем находиться в разных местах, чтобы в случае чего не потерять управляемость единственным законодательным органом – Верховной Радой. Я остался в Киеве.

Больше скажу, у нас был один специальный пакет, находившийся у двух заместителей. Это порядок на случай необходимости избрания нового председателя Верховной Рады. Мы готовились к разным вариантам развития событий, чтобы мы не потеряли управляемость процессом и управляемость парламентом".

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Темы: Верховная Радавойна
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