Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Верховной Рады был даже план на случай ликвидации врагом руководства – Стефанчук

Роман Кравец, Валентина РоманенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 11:45
спикер ВР Руслан Стефанчук со своими заместителями в Раде

Из-за угрозы ликвидации высшего политического руководства в начале полномасштабной войны с РФ в парламенте был подготовлен специальный порядок на случай необходимости избрания нового председателя Верховной Рады.

Источник: спикер парламента Руслан Стефанчук в интервью "Украинской правде"

Детали: В целях безопасности и сохранения управляемости парламентом 24 февраля депутаты проголосовали решение, которым передали право собирать и вести заседание ВРУ не только спикеру, но и его заместителям. Также в целях безопасности председатель ВРУ, первый заместитель и вице-спикер находились в трех разных местах.

Прямая речь: "Мы отдавали себе отчет, что все может быть, вплоть до уничтожения высшего политического руководства. Поэтому мы диверсифицировали риски и договорились с коллегами, что трое будем находиться в разных местах, чтобы в случае чего не потерять управляемость единственным законодательным органом – Верховной Радой. Я остался в Киеве.

Больше скажу, у нас был один специальный пакет, находившийся у двух заместителей. Это порядок на случай необходимости избрания нового председателя Верховной Рады. Мы готовились к разным вариантам развития событий, чтобы мы не потеряли управляемость процессом и управляемость парламентом".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Верховная Радавойна
Главное сегодня

Британия на год раньше отменила все пошлины на экспорт из Украины

В правительстве Грузии призвали Украину забыть об обидах

Лавров намекнул, что война закончится подписанием договора, но есть условие

Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов

видеоВ Ирпене мародеры бросили гранату в жительниц, одна в критическом состоянии

Российские оккупанты заняли здание горсовета Херсона, мэрия приостановила работу

Все новости...
Верховная Рада
В Раде изучали возможность проведения заседаний в метро – спикер
Руслан Стефанчук: Мы договорились, что остаемся здесь. И, если будет нужно, возьмем в руки автоматы
Данилов посоветовал "подонкам из ОПЗЖ" тихонько уйти из Рады, пока их не вынесли
Последние новости
02:45
Инженер Укроборонпрома корректировал огонь россиян по бронетанковым заводам, его задержала СБУ
01:39
Британская разведка: Из-за вторжения РФ урожай в Украине будет меньше на 20%
00:56
Британия на год раньше отменила все пошлины на экспорт из Украины
00:37
Трамп советует не бояться ядерных угроз Путина
00:23
видеоВСУ уничтожили 10 вражеских целей в небе Украины: Бук-М1 "приземлил" истребитель РФ
23:49
Ненужная нефть и расплата России: итоги на экономическом фронте 25 апреля
23:47
В правительстве Грузии призвали Украину забыть об обидах
23:46
Обстрел железнодорожных станций: один работник погиб, четверо ранены
23:23
Лавров намекнул, что война закончится подписанием договора, но есть условие
23:23
Ядерная война: Лавров заявил, что "риск реален"
Все новости...