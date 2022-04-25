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Спікер парламенту: На трьох нардепів готувалися замахи

Роман Кравець, Валентина РоманенкоПонеділок, 25 квітня 2022, 12:14
Спікер парламенту: На трьох нардепів готувалися замахи
Руслан Стефанчук. фото з сайту парламенту

У керівництва парламенту є інформація щодо підготовки замаху на трьох народних депутатів.

Джерело: спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Не можу називати прізвища чи деталізувати. Але відповідні служби говорять про те, що на деяких народних депутатів готувалися замахи ДРГ і таке інше. У мене є інформація по трьох народних депутатах".

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Деталі: Голова ВРУ також зазначив, що апарат Ради спільно з правоохоронними відомствами забезпечили цих депутатів охороною.

Теми: Верховна РадавійнаСтефанчук
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