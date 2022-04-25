Спикер парламента: На трех нардепов готовились покушения

У руководства парламента есть информация о подготовке покушения на троих народных депутатов.

Источник: спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Не могу называть фамилии или детализировать. Но соответствующие службы говорят о том, что на некоторых народных депутатов готовились покушения ДРГ и тому подобное. У меня есть информация по трем народным депутатам".

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Детали: Председатель ВРУ также отметил, что аппарат Рады совместно с правоохранительными ведомствами обеспечили этих депутатов охраной.