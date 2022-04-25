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Командувач ЗС Литви допускає нову агресію Росії через 5-10 років

"Європейська правда"Понеділок, 25 квітня 2022, 12:15

Командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис не виключає, що стратегічна поразка у війні в Україні тільки підживить реваншистські настрої у Росії, і за 5-10 років варто чекати нової війни.

Як пише "Європейська правда", про це він розповів в інтерв’ю LRT.

Рупшис зазначив, що військові загрози майбутнього залежатимуть від того, які сили будуть при владі у Росії.

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"На мою думку, якщо Росія не зміниться, вона залишиться загрозою для нас і для НАТО. На додачу, загроза може стати навіть більшою, і країни Альянсу повинні діяти передусім на стримування. Росію потрібно стримати від того, що вона зробила зараз - коли вирішила напасти на Україну", - розповів він.

За його словами, спроможність Росії погрожувати буде залежати від багатьох факторів, у тому числі впливу санкцій, але теоретично за 5-10 років вона може відновити потугу після чималих втрат, яких вже зазнала в Україні.

На запитання про те, чому загроза Росії може стати навіть більшою, Рупшис сказав, що після триваючої війни в Україні варто чекати лише посилення реваншистських настроїв в РФ.

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"Російський реваншизм нікуди не подівся. Не скажу, що Росія вже програла усі битви, але просто через те, що Україна вистояла - вони вже програли війну. Відступ від Києва чітко продемонстрував невдачу їхнього початкового наміру… Думаю, зараз у них вже мало сподівань розбити українську армію. У спорті друге місце - це дуже почесно, проте у війні почесним є лише перше місце", - зауважив командувач. 

За його словами, повномасштабний відкритий напад Росії на Україну фундаментально змінив безпекову ситуацію у Європі, і НАТО прораховує можливі сценарії на найближче майбутнє і більш далеку перспективу, у тому числі - що і як буде відбуватись, якщо Росія наважиться на агресію проти країни-члена. 

Теми: ЛитваРосіявійна
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