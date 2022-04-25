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Командующий ВС Литвы допускает новую агрессию России через 5-10 лет

"Европейская правда"Понедельник, 25 апреля 2022, 12:15

Командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис не исключает, что стратегическое поражение в войне в Украине только подпитает реваншистские настроения в России, и через 5-10 лет следует ждать новой войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью LRT.

Рупшис отметил, что военные угрозы будущего будут зависеть от того, какие силы будут у власти в России.

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"По моему мнению, если Россия не изменится, она останется угрозой для нас и для НАТО. Вдобавок, угроза может стать даже больше, и страны Альянса должны действовать прежде всего на сдерживание. Россию нужно сдержать от того, что она сделала сейчас – когда решила напасть на Украину", – рассказал он.

По его словам, способность России угрожать будет зависеть от многих факторов, в том числе влияния санкций, но теоретически за 5-10 лет она может восстановить мощь после немалых потерь, которые уже понесла в Украине.

На вопрос о том, почему угроза от России может стать даже больше, Рупшис сказал, что после продолжающейся войны в Украине следует ожидать лишь усиления реваншистских настроений в РФ.

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"Русский реваншизм никуда не делся. Не скажу, что Россия уже проиграла все битвы, но просто из-за того, что Украина выстояла - они уже проиграли войну. Отступление от Киева четко продемонстрировало неудачу их первоначального намерения… Думаю, сейчас у них уже мало надежд разбить украинскую армию. В спорте второе место – это очень почетно, однако в войне нужно только первое место", - отметил командующий.

По его словам, полномасштабное открытое нападение России на Украину фундаментально изменило ситуацию в Европе, и НАТО просчитывает возможные сценарии на ближайшее будущее и более дальнюю перспективу, в том числе - что и как будет происходить, если Россия решится на агрессию против страны-члена.

Темы: ЛитваРосcиявойна
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