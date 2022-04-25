Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Командующий ВС Литвы допускает новую агрессию России через 5-10 лет

"Европейская правда"Понедельник, 25 апреля 2022, 12:15

Командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис не исключает, что стратегическое поражение в войне в Украине только подпитает реваншистские настроения в России, и через 5-10 лет следует ждать новой войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью LRT.

Рупшис отметил, что военные угрозы будущего будут зависеть от того, какие силы будут у власти в России.

"По моему мнению, если Россия не изменится, она останется угрозой для нас и для НАТО. Вдобавок, угроза может стать даже больше, и страны Альянса должны действовать прежде всего на сдерживание. Россию нужно сдержать от того, что она сделала сейчас – когда решила напасть на Украину", – рассказал он.

По его словам, способность России угрожать будет зависеть от многих факторов, в том числе влияния санкций, но теоретически за 5-10 лет она может восстановить мощь после немалых потерь, которые уже понесла в Украине.

На вопрос о том, почему угроза от России может стать даже больше, Рупшис сказал, что после продолжающейся войны в Украине следует ожидать лишь усиления реваншистских настроений в РФ.

"Русский реваншизм никуда не делся. Не скажу, что Россия уже проиграла все битвы, но просто из-за того, что Украина выстояла - они уже проиграли войну. Отступление от Киева четко продемонстрировало неудачу их первоначального намерения… Думаю, сейчас у них уже мало надежд разбить украинскую армию. В спорте второе место – это очень почетно, однако в войне нужно только первое место", - отметил командующий.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, полномасштабное открытое нападение России на Украину фундаментально изменило ситуацию в Европе, и НАТО просчитывает возможные сценарии на ближайшее будущее и более дальнюю перспективу, в том числе - что и как будет происходить, если Россия решится на агрессию против страны-члена.

Темы: ЛитваРосcиявойна
Главное сегодня

Британия на год раньше отменила все пошлины на экспорт из Украины

В правительстве Грузии призвали Украину забыть об обидах

Лавров намекнул, что война закончится подписанием договора, но есть условие

Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов

видеоВ Ирпене мародеры бросили гранату в жительниц, одна в критическом состоянии

Российские оккупанты заняли здание горсовета Херсона, мэрия приостановила работу

Все новости...
Литва
Литва призывает ЕС ввести санкции в отношении патриарха Кирилла
Россия закрывает генеральные консульства Латвии, Эстонии и Литвы
Литовская Viči прекращает бизнес в России
Последние новости
02:45
Инженер Укроборонпрома корректировал огонь россиян по бронетанковым заводам, его задержала СБУ
01:39
Британская разведка: Из-за вторжения РФ урожай в Украине будет меньше на 20%
00:56
Британия на год раньше отменила все пошлины на экспорт из Украины
00:37
Трамп советует не бояться ядерных угроз Путина
00:23
видеоВСУ уничтожили 10 вражеских целей в небе Украины: Бук-М1 "приземлил" истребитель РФ
23:49
Ненужная нефть и расплата России: итоги на экономическом фронте 25 апреля
23:47
В правительстве Грузии призвали Украину забыть об обидах
23:46
Обстрел железнодорожных станций: один работник погиб, четверо ранены
23:23
Лавров намекнул, что война закончится подписанием договора, но есть условие
23:23
Ядерная война: Лавров заявил, что "риск реален"
Все новости...