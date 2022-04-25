Росії заборонили проводити Гран-прі з фігурного катання

Рада Міжнародного союзу ковзанярів скасувала російський етап серії Гран-прі з фігурного катання в сезоні 2022-2023 років – Кубок Ростелекому.

Джерело: Міжнародний союз ковзанярів (ISU)

Деталі: За підсумками онлайн-засідання ради Міжнародного союзу ковзанярів, що відбулося 24 квітня, ISU заборонив Росії та Білорусі претендувати на проведення міжнародних змагань під егідою організації "до особливого розпорядження".

Кубок Ростелекому-2022 з фігурного катання не буде включено до серії Гран-прі ISU з фігурного катання в сезоні 2022/23. Турнір мав відбутися з 26 до 28 листопада 2022 року.

Фігуристи з Росії та Білорусі не можуть бути запрошені або допущені до участі у міжнародних змаганнях, що проводяться Міжнародним союзом ковзанярів.

Водночас українським федераціям ковзанярського спорту рада ISU виділяє підтримку у розмірі 200 тисяч швейцарських франків, "щоб допомогти їм продовжити свою діяльність у фігурному катанні".

Рішення ухвалено через військову агресію Росії проти України.

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Зазначається, що це ані санкція, ані інший дисциплінарний захід, ані рішення щодо дискваліфікації, а рішення виключно для захисту безпеки учасників та чесності змагань.

Виняткові події в Україні призвели до ситуації, яка конкретно не передбачена Статутом ISU. Оскільки подібні ситуації можуть повторитися у майбутньому, рада змінила правила на випадок війни, тероризму, масових заворушень тощо.