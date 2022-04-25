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России запретили проводить Гран-при по фигурному катанию

Елена РощинаПонедельник, 25 апреля 2022, 12:34

Совет Международного союза конькобежцев отменил российский этап серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2022–2023 годов – Кубок Ростелекома.

Источник: Международный союз конькобежцев (ISU) 

Детали: По итогам онлайн-заседания совета Международного союза конькобежцев, состоявшегося 24 апреля, ISU запретил России и Беларуси претендовать на проведение международных соревнований под эгидой организации "до особого распоряжения".

Кубок Ростелекома-2022 по фигурному катанию не будет включён в серию Гран-при ISU по фигурному катанию в сезоне 2022/23. Турнир должен был пройти с 26 по 28 ноября 2022 года.

Фигурист из России и Беларуси не могут быть приглашены или допущены к участию в международных соревнованиях, проводимых Международным союзом конькобежцев.

В то же время украинским федерациям конькобежного спорта совет ISU выделяет поддержку в размере 200 тысяч швейцарских франков, "чтобы помочь им продолжить свою деятельность в фигурном катании".

Решения приняты из-за военной агрессии России против Украины.

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Отмечается, что это ни санкция, ни иная дисциплинарная мера, ни решение о дисквалификации, а решение исключительно в интересах защиты безопасности участников и честности соревнований. 

Исключительные события в Украине привели к ситуации, которая конкретно не предусмотрена в Уставе ISU. Поскольку подобные ситуации могут повториться в будущем, совет изменил правила на случай войны, терроризма, массовых беспорядков и т.п.

Темы: Росcияспортвойна
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