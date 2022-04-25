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"Пи**ы получили, что не передать": окупант, що вижив у Чорнобаївці, потрапив у нове пекло - СБУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 квітня 2022, 13:05
ілюстративне фото знищеної російської техніки. фото Ельдара Сарахмана, УП

Служба безпеки України публікує переписку окупанта, яка свідчить українські захисники влаштували загарбникам "суцільне пекло" на Херсонщині.

Джерело: СБУ

Деталі: Спецслужба вказує, що це переписка російського загарбника, якому вдалося вціліти під Чорнобаївкою і який зараз стоїть у Білозірці Херсонської області.

Дослівно СБУ: Своєму знайомому, який перебуває в РФ загарбник пише: "Тут полный пиз*ец. Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда. Мы отошли из Чернобаевки, там сущий ад! Там наших столько погибло, что ты себе и представить не можешь. Мы здесь такой пиз*ы получили, что передать невозможно…".

Останній, до речі, настільки "промитий" російською пропагандою, що не може у це повірити! Він уже чекає "захоплений" до 9 травня Київ, бо так сказали "в телевизоре по новостям".

"Какой, на*уй, Киев? Какой домой? Тут хоть бы выжить еще. Я когда увидел, как разорвало моего друга, я около получаса рвал. Мне еще никогда не было так плохо", – пояснює окупант.

Він усвідомлює, що глибокі окопи, які вони почали рити, аби хоч трохи збільшити шанси на виживання, можуть стати братською могилою.  Тому наостанок просить друга приглядіти за своїм сином і дружиною".

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Теми: СБУвійна
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