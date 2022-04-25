"Такой пи**ы получили, что не передать": выживший в Чернобаевке оккупант попал в новый ад - СБУ

Служба безопасности Украины публикует переписку оккупанта, которая свидетельствует, что украинские защитники устроили захватчикам "сплошной ад" на Херсонщине.

Источник: СБУ

Детали: Спецслужба указывает, что это переписка российского захватчика, которому удалось уцелеть под Чернобаевкой, который сейчас стоит в Белозерке Херсонской области.

Дословно СБУ: Своему знакомому, находящемуся в РФ, захватчик пишет: "Тут полный пиз*ец. Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда. Мы отошли из Чернобаевки, там сущий ад! Там наших столько погибло, что ты себе и представить не можешь. Мы здесь такой пиз*ы получили, что передать невозможно…".

Последний, кстати, настолько "промыт" российской пропагандой, что не может в это поверить! Он уже ждет "захваченный" к 9 мая Киев, потому что так сказали "в телевизоре по новостям".

""Какой, на*уй, Киев? Какой домой? Тут хоть бы выжить еще. Я когда увидел, как разорвало моего друга, я около получаса рвал. Мне еще никогда не было так плохо", - объясняет оккупант.

Он осознает, что глубокие окопы, которые они начали рыть, чтобы немного увеличить шансы на выживание, могут стать братской могилой. Поэтому под конец просит друга присмотреть за своим сыном и женой".