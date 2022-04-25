Німецька опозиція представила резолюцію про поставки важкої зброї Україні

Найбільша опозиційна фракція Бундестагу ХДС/ХСС представила пропозицію щодо резолюції, у якій міститься заклик підтримати Україну важким озброєнням.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Bild.

У суперечці про постачання важких озброєнь в Україну ХДС/ХСС продовжує тиснути на правлячу коаліцію. Найбільша опозиційна фракція представила пропозицію щодо резолюції Бундестагу і водночас запропонувала СДПН, Зеленим та ВДП розробити спільну заяву.

Проєкт депутатської групи ХДС/ХСС закликає до "негайної та помітної кількісної та якісної інтенсифікації постачання німецької зброї".

Тепер Німеччина має "приєднатися до своїх союзників по ЄС та НАТО і зробити рішучий внесок у зміцнення українських сил самооборони - зокрема особливо важким озброєнням", йдеться у проєкті.

Як відомо, канцер Німеччини Олаф Шольц проти надання важкого озброєння для ЗСУ.