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Німецька опозиція представила резолюцію про поставки важкої зброї Україні

"Європейська правда"Понеділок, 25 квітня 2022, 13:22

Найбільша опозиційна фракція Бундестагу ХДС/ХСС представила пропозицію щодо резолюції, у якій міститься заклик підтримати Україну важким озброєнням.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Bild.

У суперечці про постачання важких озброєнь в Україну ХДС/ХСС продовжує тиснути на правлячу коаліцію. Найбільша опозиційна фракція представила пропозицію щодо резолюції Бундестагу і водночас запропонувала СДПН, Зеленим та ВДП розробити спільну заяву.

Проєкт депутатської групи ХДС/ХСС закликає до "негайної та помітної кількісної та якісної інтенсифікації постачання німецької зброї". 

Тепер Німеччина має "приєднатися до своїх союзників по ЄС та НАТО і зробити рішучий внесок у зміцнення українських сил самооборони - зокрема особливо важким озброєнням", йдеться у проєкті.

Як відомо, канцер Німеччини Олаф Шольц проти надання важкого озброєння для ЗСУ.

Теми: Німеччиназброя
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