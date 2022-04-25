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Немецкая оппозиция представила резолюцию о поставках тяжелого оружия Украине

"Европейская правда"Понедельник, 25 апреля 2022, 13:22

Крупнейшая оппозиционная фракция Бундестага ХДС/ХСС представила предложение по резолюции, содержащей призыв поддержать Украину тяжелым вооружением.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Bild.

В споре о поставках тяжелых вооружений в Украину ХДС/ХСС продолжает оказывать давление на правящую коалицию. Крупнейшая оппозиционная фракция представила предложение о резолюции Бундестага и предложила СДПГ, Зеленым и СвДП разработать совместное заявление.

Проект депутатской группы ХДС/ХСС призывает к "немедленной и заметной количественной и качественной интенсификации поставки немецкого оружия".

Теперь Германия должна "присоединиться к своим союзникам по ЕС и НАТО и внести решительный вклад в укрепление украинских сил самообороны - особенно тяжелым вооружением", говорится в проекте.

Как известно, канцер Германии Олаф Шольц против предоставления тяжелого вооружения для ВСУ.

Темы: Германияоружие
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