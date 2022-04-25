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Пентагон розширить навчання для українських військових

Понеділок, 25 квітня 2022, 14:00

Пентагон розширить навчання для українських військових, зокрема щодо використання нової для них зброї, яка передається у рамках західної військової допомоги. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке Держдепу за підсумками візиту держсекретаря та міністра оборони до Києва. 

"Міністр Остін також повідомив, що у рамках нашої триваючої допомоги Міністерство оборони розширить військові навчання для українських військовослужбовців у регіоні із певними видами озброєння, які надаються. Він наголосив на зусиллях США щодо прискорення доставки цієї зброї, яка зараз надходить протягом дня після оголошення. Також він підкреслив що США разом із союзниками і партнерами продовжать координувати поставки додаткового важкого озброєння, боєприпасів та запчастин з інших країн", - повідомляють у тексті.

Остін також розповів про порядок денний зустрічі щодо підтримки України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, що запланована на вівторок 26 квітня.

Як повідомлялося раніше, днями мали розпочатись навчання щодо використання 155-мм гаубиць, переданих США.

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Теми: СШАзброя
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