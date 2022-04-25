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Пентагон расширит учения для украинских военных

Понедельник, 25 апреля 2022, 14:00

Пентагон расширит учения для украинских военных, в частности, по использованию нового для них оружия, которое передается в рамках западной военной помощи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике Госдепа по итогам визита госсекретаря и министра обороны в Киев.

"Министр Остин также сообщил, что в рамках нашей продолжающейся помощи Министерство обороны расширит военные учения для украинских военнослужащих в регионе с определенными видами вооружения, которые предоставляются. Он отметил усилия США по ускорению доставки этого оружия, которое сейчас поступает в течение дня после объявления. Также он подчеркнул, что США вместе с союзниками и партнерами продолжат координировать поставки дополнительного тяжелого вооружения, боеприпасов и запчастей из других стран", - сообщают в тексте.

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Остин также рассказал о повестке дня встречи по поддержке Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии, которая запланирована на вторник 26 апреля.

Как сообщалось ранее, на днях должны были начаться учения по использованию 155-мм гаубиц, переданных США.

Темы: СШАоружие
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