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Зеленський змінив свого постійного представника в АР Крим

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 квітня 2022, 14:08
Таміла Ташева. фото з її Facebook

Президент Володимир Зеленський призначив на посаду постійного представника президента України в АР Крим Тамілу Ташеву, яка останні роки працювала на посаді заступника постійного представника.

Джерело: указ глави держави № 274/2022 від 25 квітня, Офіс президента

Деталі: Іншим указом Зеленський звільнив з посади постійного представника в Криму Антона Кориневича. Також розпорядженням звільнено з посади першої заступниці постпреда Дар'ю Свиридову.

Президент подякував Кориневичу та Свиридовій за командну роботу, важливі здобутки постійного представництва президента України в Криму та спільні зусилля з наближення деокупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Глава держави також привітав на новій посаді Тамілу Ташеву.

Вказано, що кадрові зміни були заплановані ще до загострення збройної агресії РФ.

Наголошується, що держава активно бореться за повернення території Кримського півострова, не забуваючи й про людей, заради яких триває ця боротьба.

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Дослівно ОП: "Деокупація та реінтеграція Криму – це стратегічна робота, яку розпочала команда, призначена президентом України Володимиром Зеленським у 2019 році, і яка буде продовжена.

Як неодноразово наголошував Глава держави, жодних компромісів щодо суверенітету й територіальної цілісності України не може бути й не буде.

Війна Росії проти України почалася з окупації Кримського півострова та має завершитися поверненням українського прапора до Автономної Республіки Крим і міста Севастополя".

Теми: КримЗеленський
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