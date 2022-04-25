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Зеленський змінив свого постійного представника в АР Крим

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 квітня 2022, 14:08
Зеленський змінив свого постійного представника в АР Крим
Таміла Ташева. фото з її Facebook

Президент Володимир Зеленський призначив на посаду постійного представника президента України в АР Крим Тамілу Ташеву, яка останні роки працювала на посаді заступника постійного представника.

Джерело: указ глави держави № 274/2022 від 25 квітня, Офіс президента

Деталі: Іншим указом Зеленський звільнив з посади постійного представника в Криму Антона Кориневича. Також розпорядженням звільнено з посади першої заступниці постпреда Дар'ю Свиридову.

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Президент подякував Кориневичу та Свиридовій за командну роботу, важливі здобутки постійного представництва президента України в Криму та спільні зусилля з наближення деокупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Глава держави також привітав на новій посаді Тамілу Ташеву.

Вказано, що кадрові зміни були заплановані ще до загострення збройної агресії РФ.

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Наголошується, що держава активно бореться за повернення території Кримського півострова, не забуваючи й про людей, заради яких триває ця боротьба.

Дослівно ОП: "Деокупація та реінтеграція Криму – це стратегічна робота, яку розпочала команда, призначена президентом України Володимиром Зеленським у 2019 році, і яка буде продовжена.

Як неодноразово наголошував Глава держави, жодних компромісів щодо суверенітету й територіальної цілісності України не може бути й не буде.

Війна Росії проти України почалася з окупації Кримського півострова та має завершитися поверненням українського прапора до Автономної Республіки Крим і міста Севастополя".

Теми: КримЗеленський
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