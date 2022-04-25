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Зеленский сменил своего постоянного представителя в АР Крым

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 14:08
Тамила Ташева. фото с ее Facebook

Президент Владимир Зеленский назначил на должность постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамилу Ташеву, которая в последние годы работала в должности заместителя постпреда.

Источник: указ главы государства №274/2022 от 25 апреля, Офис президента

Детали: Другим указом Зеленский уволил с должности постоянного представителя в Крыму Антона Кориневича. Также распоряжением освобождена от должности первой заместительницы постпреда Дарья Свиридова.

Президент поблагодарил Кориневича и Свиридову за командную работу, важные достижения постоянного представительства президента Украины в Крыму и совместные усилия по приближению деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Глава государства также поздравил с новой должностью Тамилу Ташеву.

Указано, что кадровые изменения были запланированы еще до обострения вооруженной агрессии РФ.

Отмечается, что государство активно борется за возвращение территории Крымского полуострова, не забывая и людей, ради которых продолжается эта борьба.

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Дословно ОП: "Деокупация и реинтеграция Крыма – это стратегическая работа, начатая командой, назначенной президентом Украины Владимиром Зеленским в 2019 году, и которая будет продолжена.

Как неоднократно отмечал глава государства, никаких компромиссов по суверенитету и территориальной целостности Украины не может быть и не будет. Война России против Украины началась с оккупации Крымского полуострова и должна завершиться возвращением украинского флага в Автономную Республику Крым и город Севастополь".

Темы: КрымЗеленский
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