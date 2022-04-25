У Київській області забезпечено рух 11 тимчасовими мостами

У Київській області зведено 11 тимчасових мостів замість тих, що були зруйновані під час наступу російської армії.

Джерело: заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко

Деталі: Тимошенко перелічив здобутки на Київщині:

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