У Київській області забезпечено рух 11 тимчасовими мостами
Понеділок, 25 квітня 2022, 14:12
У Київській області зведено 11 тимчасових мостів замість тих, що були зруйновані під час наступу російської армії.
Джерело: заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко
Деталі: Тимошенко перелічив здобутки на Київщині:
- На звільненій від окупантів Київщині вже відновлено рух 11 тимчасовими переправами.
- Більш ніж половина будинків регіону знову зі світлом.Заживлено понад 80 000 абонентів. Лише протягом минулої доби відновлено електропостачання у 16 населених пунктах.
- Повністю або частково відновлено розподіл газу у 106 населених пунктах.
- У звільнених населених пунктах розчистили майже 170 км вулиць.
- У селищі Бородянка забезпечено водопостачанням майже 30% усіх споживачів, вода є і в лікарні. Запущено в роботу котельню на альтернативних видах палива, що забезпечує теплом геріатричний пансіонат.
- У селищах Нове Залісся та Пилиповичі водопостачання відновлено повністю.
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