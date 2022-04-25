У Київській області забезпечено рух 11 тимчасовими мостами

У Київській області зведено 11 тимчасових мостів замість тих, що були зруйновані під час наступу російської армії.

Джерело: заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко

Деталі: Тимошенко перелічив здобутки на Київщині:

На звільненій від окупантів Київщині вже відновлено рух 11 тимчасовими переправами.

Більш ніж половина будинків регіону знову зі світлом.Заживлено понад 80 000 абонентів. Лише протягом минулої доби відновлено електропостачання у 16 населених пунктах.

Повністю або частково відновлено розподіл газу у 106 населених пунктах.

У звільнених населених пунктах розчистили майже 170 км вулиць.

У селищі Бородянка забезпечено водопостачанням майже 30% усіх споживачів, вода є і в лікарні. Запущено в роботу котельню на альтернативних видах палива, що забезпечує теплом геріатричний пансіонат.

У селищах Нове Залісся та Пилиповичі водопостачання відновлено повністю.