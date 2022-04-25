Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киевской области обеспечено движение по 11 временным мостам

Понедельник, 25 апреля 2022, 14:12
Киевщина восстанавливается, фото ОП

В Киевской области возведено 11 временных мостов вместо разрушенных во время наступления российской армии.

Источник: заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко

Детали: Тимошенко перечислил достижения на Киевщине:

  • В освобожденной от оккупантов Киевской области уже возобновлено движение по 11 временным переправам.
  • Более половины домов региона снова со светом. Запитаны более 80 000 абонентов. Только за прошедшие сутки восстановлено электроснабжение в 16 населенных пунктах.
  • Полностью или частично восстановлено распределение газа в 106 населенных пунктах.
  • В освобожденных населенных пунктах расчистили почти 170 км улиц.
  • В поселке Бородянка обеспечено водоснабжением около 30% всех потребителей, вода есть и в больнице. Запущена в работу котельная на альтернативных видах топлива, которая обеспечивает теплом гериатрический пансионат.
  • В поселках Новое Залесье и Пилиповичи водоснабжение восстановлено полностью.

ВИДЕО ДНЯ
Главное сегодня

фотоПохищенную оккупантами дочь погибшего в Мариуполе чемпиона Украины вернули дедушке

исправленоХерсон: оккупанты назначили своих "председателя ОГА" и "мэра"

В Беларуси проходит совместная с россиянами тренировка военно-воздушных сил и ПВО

видеоВ центре Киева начали сносить советский монумент "дружбы народов"

Эрдоган и Путин обсудили войну

S&P: Экономика России вернется к уровням 2021 года за 10 лет, Украины – за 5 лет

Все новости...
Последние новости
18:37
Дипломаты США вернулись в Украину впервые с начала войны – СМИ
18:35
Мэр Николаева: все ненавидят здесь Российскую Федерацию и все, что связано с Россией
18:35
Угроза вторжения войск РФ в Чернобыльскую зону не миновала – Монастырский
18:31
Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди гражданских – разведка
18:27
Германия поможет Украине экспортировать зерно
18:05
Николая Гнатовского избрали судьей ЕСПЧ от Украины
18:04
Директорке школы из Волновахи грозит заключение из-за обучения детей по российской программе
17:58
фото"Миллионную взятку НАБУ и САП за Злочевского" передали украинской армии
17:57
Больше всего с конца февраля: Минфин продал военных облигаций на 13 миллиардов
17:52
Украина осуждает попытки РФ втянуть Приднестровье в войну
Все новости...