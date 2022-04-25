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В Киевской области обеспечено движение по 11 временным мостам

Понедельник, 25 апреля 2022, 14:12
В Киевской области обеспечено движение по 11 временным мостам
Киевщина восстанавливается, фото ОП

В Киевской области возведено 11 временных мостов вместо разрушенных во время наступления российской армии.

Источник: заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко

Детали: Тимошенко перечислил достижения на Киевщине:

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  • В освобожденной от оккупантов Киевской области уже возобновлено движение по 11 временным переправам.
  • Более половины домов региона снова со светом. Запитаны более 80 000 абонентов. Только за прошедшие сутки восстановлено электроснабжение в 16 населенных пунктах.
  • Полностью или частично восстановлено распределение газа в 106 населенных пунктах.
  • В освобожденных населенных пунктах расчистили почти 170 км улиц.
  • В поселке Бородянка обеспечено водоснабжением около 30% всех потребителей, вода есть и в больнице. Запущена в работу котельная на альтернативных видах топлива, которая обеспечивает теплом гериатрический пансионат.
  • В поселках Новое Залесье и Пилиповичи водоснабжение восстановлено полностью.

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