В Киевской области обеспечено движение по 11 временным мостам
Понедельник, 25 апреля 2022, 14:12
В Киевской области возведено 11 временных мостов вместо разрушенных во время наступления российской армии.
Источник: заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко
Детали: Тимошенко перечислил достижения на Киевщине:
- В освобожденной от оккупантов Киевской области уже возобновлено движение по 11 временным переправам.
- Более половины домов региона снова со светом. Запитаны более 80 000 абонентов. Только за прошедшие сутки восстановлено электроснабжение в 16 населенных пунктах.
- Полностью или частично восстановлено распределение газа в 106 населенных пунктах.
- В освобожденных населенных пунктах расчистили почти 170 км улиц.
- В поселке Бородянка обеспечено водоснабжением около 30% всех потребителей, вода есть и в больнице. Запущена в работу котельная на альтернативных видах топлива, которая обеспечивает теплом гериатрический пансионат.
- В поселках Новое Залесье и Пилиповичи водоснабжение восстановлено полностью.
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