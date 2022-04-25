Шольц скликав урядову зустріч щодо українських біженців у Німеччині

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок збирає зустріч у Берліні, щоб обговорити розподіл, розміщення та інтеграцію на ринку праці українських біженців, які прибули до Німеччини після початку війни Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Захід, який Шольц проведе разом із уповноваженою свого уряду з питань інтеграції Реєм Алабалі-Радован, також стосуватиметься догляду за дітьми та шкільної освіти, оскільки більшість українців, які втекли до Німеччини, - жінки та діти.

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До неділі 24 квітня німецька влада зареєструвала в'їзд понад 376 тисяч українців з початку російського вторгнення.

Однак оскільки українці можуть в'їжджати до Німеччини без візи на 90 днів, а стаціонарного контролю на внутрішніх кордонах ЄС зазвичай немає, точна кількість біженців невідома.

Міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер, міністр освіти Беттіна Старк-Ватцінгер та міністр праці Губертус Гайль входять до тих, хто візьме участь у зустрічі щодо біженців з боку уряду.

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Також було запрошено низку організацій та агенцій з надання допомоги, а також Асоціацію німецьких вчителів.

За даними Міносвіти, кількість українських учнів у школах та професійних училищах у Німеччині сягнула майже 60 тисяч дітей та підлітків.