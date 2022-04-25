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Шольц созвал встречу правительства по поводу украинских беженцев в Германии

"Европейская правда"Понедельник, 25 апреля 2022, 14:15

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник собирает встречу в Берлине, чтобы обсудить распределение, размещение и интеграцию на рынке труда украинских беженцев, прибывших в Германию после начала войны России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Мероприятие, которое Шольц проведет вместе с уполномоченным своего правительства по вопросам интеграции Реем Алабали-Радован, также будет касаться ухода за детьми и школьного образования, поскольку большинство бежавших в Германию украинцев - женщины и дети.

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К воскресенью 24 апреля немецкие власти зарегистрировали въезд более 376 тысяч украинцев с начала российского вторжения.

Однако, поскольку украинцы могут въезжать в Германию без визы на 90 дней, а стационарного контроля на внутренних границах ЕС обычно нет, точное количество беженцев неизвестно.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер, министр образования Беттина Старк-Ватцингер и министр труда Хубертус Гайль входят в число тех, кто примет участие во встрече беженцев со стороны правительства.

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Также был приглашен ряд организаций и агентств по оказанию помощи, а также Ассоциации немецких учителей.

По данным Минобразования, количество украинских учащихся в школах и профессиональных училищах в Германии достигло почти 60 тысяч детей и подростков.

Темы: ГерманияШольцбеженцы
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