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Запорізька область: з російського полону звільнили двох голів громад

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 квітня 2022, 15:16

Голів двох громад Запорізької області - Новоуспенівської та Кирилівської — Івана Сеника та Івана Малєєва, звільнили з російського полону.

Джерело: голова Асоціації міст України мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Даталі: Іван Сеник, голова Новоуспенівської сільської ради, був захоплений російськими окупантами 13 квітня за патріотичну позицію та віддану роботу в інтересах громади, навіть в умовах окупації.

Іван Малєєв, голова Кирилівської селищної ради, викрадений російськими військовими зі свого робочого місця 17 квітня після того, як відхилив ультиматум окупантів щодо співпраці.

Кличко наголошує, що 8 українських мерів продовжують перебувати в полоні у російських загарбників. Їхня доля залишається невідомою.

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Теми: Запорізька областьвійна
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