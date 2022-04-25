Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Запорожская область: из российского плена освобождены два председатели общин

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 15:16

Глав двух общин Запорожской области - Новоуспеновской и Кирилловской - Ивана Сеника и Ивана Малеева, освободили из российского плена.

Источник: глава Ассоциации городов Украины мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Сообщается, что Иван Сеник, председатель Новоуспеновского сельского совета, был захвачен российскими оккупантами 13 апреля за патриотическую позицию и преданную работу в интересах общины, даже в условиях оккупации.

Иван Малеев, председатель Кирилловского поселкового совета, был похищен российскими военными со своего рабочего места 17 апреля после того, как отклонил ультиматум оккупантов по сотрудничеству.

Кличко отмечает, что 8 украинских мэров продолжают находиться в плену у российских захватчиков. Их судьба остается неизвестной.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Запорожская областьвойна
Главное сегодня

фотоПравительство Германии планирует разрешить поставку Украине зенитных САУ Gepard - Spiegel

фотоВ Приднестровье новые взрывы: разрушены антенны, транслировавшие радио РФ – "МВД ПМР"

Сводка Генштаба: В Херсонской области ВСУ уничтожили 70 оккупантов и склад с боеприпасами

Британия на год раньше отменила все пошлины на экспорт из Украины

В правительстве Грузии призвали Украину забыть об обидах

Лавров намекнул, что война закончится подписанием договора, но есть условие

Все новости...
Запорожская область
Враг сосредотачивает усилия по направлению Гуляйполя – Запорожская ОВА
В Запорожской ОВА назвали причину крушения АН-26
Глава Запорожской РГА рассказал детали похищения россиянами его сына
Последние новости
12:07
Кольцевая электричка в Киеве будет курсировать по обновленному графику
12:07
аудиоСтреляют, ломают руки-ноги: СБУ публикует доказательства, как россияне пытают украинцев в плену
11:50
фотоИз Приднестровья после взрывов массово едут на подконтрольную Молдове территорию
11:48
Санду созвала Совет безопасности из-за ситуации в Приднестровье
11:45
Готовимся к нападению или осаде Николаева – мэр
11:45
В непризнанном Приднестровье ввели "красный уровень террористической опасности"
11:34
Из-за ракетного удара в Одессе погибла беременная женщина и ее муж
11:24
Немецкая Uniper допускает возможность платить за газ РФ, соблюдая санкции
11:24
Оккупанты угрожают Украине "из-за происходящего в Приднестровье"
11:13
Из-за обстрелов с территории РФ в Сумской области усиливают режимные ограничения
Все новости...