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Запорожская область: из российского плена освобождены два председатели общин

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 15:16
Запорожская область: из российского плена освобождены два председатели общин

Глав двух общин Запорожской области - Новоуспеновской и Кирилловской - Ивана Сеника и Ивана Малеева, освободили из российского плена.

Источник: глава Ассоциации городов Украины мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Сообщается, что Иван Сеник, председатель Новоуспеновского сельского совета, был захвачен российскими оккупантами 13 апреля за патриотическую позицию и преданную работу в интересах общины, даже в условиях оккупации.

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Иван Малеев, председатель Кирилловского поселкового совета, был похищен российскими военными со своего рабочего места 17 апреля после того, как отклонил ультиматум оккупантов по сотрудничеству.

Кличко отмечает, что 8 украинских мэров продолжают находиться в плену у российских захватчиков. Их судьба остается неизвестной.

Темы: Запорожская областьвойна
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