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У Маріуполі жителів депортують до Росії і зганяють до порту – радник мера

Олена РощінаПонеділок, 25 квітня 2022, 15:34

24 квітня, коли православні відзначали Великдень, росіяни депортували жителв із заблокованого Маріуполя до Росії – всього 149 людей, із них 23 дитини.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 

Пряма мова: "В Пасху окупанти депортували з Маріуполя до Росії 149 людей, з яких 23 – діти. Всі зриви реальної евакуації до України призводять до посилення депортації маріупольців. 

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Фактично окупанти не приховують своїх намірів – обмежити в кількості населення Маріуполя, розселити переважно в районі морського порта для забезпечення його обслуговування. 

З самого початку ми наголошували, що єдина та головна мета контролю над Маріуполем є доступ до порту як найглибшого на Азовському морі. І облаштування там військової бази. Все це має обслуговувати обмежена кількість населення. Тепер бачимо тенденцію до підтвердження та реалізації".

Деталі: За словами Андрющенка, окупанти з колаборантами намагаються створювати ілюзію "відновлення та покращення": відкрили два храми на Великдень і планують розселяти людей у будинки, які пережили обстріли.

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Пряма мова: "Окупанти оголосили про створення зони безпечного компактного розселення в Маріуполі. За їхньою інформацією, в Приморському районі Маріуполя в районі пос. моряків у вцілілих приватних будинках будуть розселяти маріупольців, що покинули місто через втрату житла і тимчасово мешкають на узбережжі. 

Розселення буде проходити за принципом гуртожитку, коли в одну будівлю будуть одночасно розселяти 5-6 родин. Активно обдзвонюють мешканців, у т.ч. що виїхали до Запоріжжя і інших регіонів України з пропозицією/вимогою повернутись. 

До процесу залучено одного зі співробітників рятувальних служб, але на зараз встановлюємо його роль та наявність примусу до співпраці. Тому просимо не робити поспішних висновків".

Деталі: Андрющенко також назвав цинічними подачками "гуманітарну допомогу" окупантів маріупольцям. 

"У місті залишилось близько 100 тисяч людей. Офіційні звіти сателітів окупантів кажуть, що вчора, в Велике свято було роздано… 5650 продуктових наборів. Тобто, по одному набору на 17,7 людей. Та як найнижчий рівень цинізму – 140 дитячих наборів", – заявив радник мера.

Нагадаємо: Маріуполь із 1 березня заблокований російською армією. Люди евакуюються на свій страх і ризик, бо "тиша" не настає. Росія вивозить людей на свої чи окуповані території, інколи навіть дітей без батьків.

Теми: МаріупольРосіяпортидепортація
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