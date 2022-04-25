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В Мариуполе жителей депортируют в Россию и сгоняют в порт – советник мэра

Елена РощинаПонедельник, 25 апреля 2022, 15:34

24 апреля, когда православные отмечали Пасху, россияне депортировали жителей из заблокированного Мариуполя в Россию – всего 149 человек, из них 23 ребенка.

Источник: советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко

Прямая речь: "В Пасху оккупанты депортировали из Мариуполя в Россию 149 человек, из которых 23 – дети. Все срывы реальной эвакуации в Украину приводят к усилению депортации мариупольцев.

Фактически оккупанты не скрывают своих намерений – ограничить в численности население Мариуполя, расселить преимущественно в районе морского порта для обеспечения его обслуживания.

С самого начала мы отмечали, что единственной и главной целью контроля над Мариуполем является доступ к порту как самому глубокому на Азовском море. И обустройство там военной базы. Все это должно обслуживать ограниченное количество населения. Теперь мы видим тенденцию к подтверждению и реализации".

Детали: По словам Андрющенко, оккупанты с коллаборантами пытаются создавать иллюзию "восстановления и улучшения": открыли два храма на Пасху и планируют расселять людей в дома, пережившие обстрелы.

Прямая речь: "Оккупанты объявили о создании зоны безопасного компактного расселения в Мариуполе. По их информации, в Приморском районе Мариуполя в районе пос. моряков в уцелевших частных домах будут расселять мариупольцев, покинувших город из-за потери жилья и временно проживающих на побережье. 

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Расселение будет проходить по принципу общежития, когда в одно здание будут одновременно расселять 5-6 семей. Активно обзванивают жителей, в том числе выехавших в Запорожье и другие регионы Украины с предложением/требованием вернуться.

К процессу привлечен один из сотрудников спасательных служб, но сейчас устанавливаем его роль и наличие принуждения к сотрудничеству. Поэтому просим не делать поспешные выводы".

Детали: Андрющенко также назвал циничными подачками "гуманитарную помощь" оккупантов мариупольцам.

"В городе остались порядка 100 тысяч человек. Официальные отчеты сателлитов оккупантов гласят, что вчера, в Большой праздник было роздано… 5650 продуктовых наборов. То есть по одному набору на 17,7 человек. Но самый низкий уровень цинизма – 140 детских наборов", – заявил советник мэра.

Напомним: Мариуполь с 1 марта заблокирован российской армией. Люди эвакуируются на свой страх и риск, потому что "тишина" не наступает. Россия вывозит людей на свои или оккупированные территории, иногда даже детей без родителей.

Темы: МариупольРосcияпортыдепортация
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