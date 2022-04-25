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Фінляндія і Швеція подадуть заявки на вступ до НАТО вже у травні – ЗМІ

Понеділок, 25 квітня 2022, 16:47

Фінляндія і Швеція, ймовірно, не чекатимуть саміту НАТО наприкінці червня і подадуть заявки на вступ до Альянсу вже у травні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє фінська газета Iltalehti.

Раніше стало відомо, що понад половина депутатів фінського парламенту підтримують приєднання країни до НАТО.  Однак, як зазначається, Фінляндії не обов’язково самостійно розпочинати процес приєднання до Альянсу.

Керівництво Швеції запропонувало Фінляндії, щоб у країн був спільний день, коли вони заявили б про готовність вступити в НАТО. Це підходить для Фінляндії, якщо шведський уряд готовий ухвалити рішення щодо членства.

Минулого тижня міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що Швеція готує власну оцінку політики безпеки щодо рішення по НАТО. Спільна аналітична група парламентських партій оприлюднить свою оцінку в п’ятницю 13 травня замість попередньо анонсованого 31 травня.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо відвідає Швецію з державним візитом 17-18 травня на запрошення короля Карла XVI Густава. Однак у Швеції зовнішньою політикою керує уряд, а не король. У зв'язку з цим державним візитом або іншим візитом на цьому ж тижні, за інформацією газети, окремо запланована державна зустріч, на якій зустрінуться керівники фінської та шведської держав і зможуть заявити про готовність країн вступити в НАТО.

За даними Iltalehti, заявки Фінляндії та Швеції до НАТО мають бути опубліковані на тижні, що починається 16 травня.

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Процес вступу починається з того, що країна-кандидат повідомляє НАТО про свій намір приєднатися до Альянсу, після чого НАТО запрошує країну-кандидата до вступу. Усі держави-члени НАТО зобов'язані підписати та ратифікувати протокол про приєднання країни-заявника відповідно до своїх національних процедур. Національні парламенти країн-кандидатів ратифікують протокол останніми.

Як відомо, у Фінляндії та Швеції після початку повномасштабної війни РФ проти України різко зросла підтримка вступу до НАТО. Обидві країни допускають, що вже у червні подадуть заявки на вступ, проте дебати тільки розпочалися. 

У Москві почали попереджати їх про "наслідки".

Детальніше на цю тему - у статті Фінляндія відмовляється від нейтральності: як агресія РФ штовхає країну до вступу в НАТО.

Теми: ФінляндіяШвеціяНАТО
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