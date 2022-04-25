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Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО уже в мае – СМИ

Понедельник, 25 апреля 2022, 16:47

Финляндия и Швеция, вероятно, не будут ждать саммита НАТО в конце июня и подадут заявки на вступление в Альянс уже в мае.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает финская газета Iltalehti.

Ранее стало известно, что более половины депутатов финского парламента поддерживают присоединение страны к НАТО. Однако, как отмечается, Финляндии не обязательно самостоятельно вступать в процесс присоединения к Альянсу.

Руководство Швеции предложило Финляндии, чтобы у стран был общий день, когда они заявили бы о готовности вступить в НАТО. Это подходит для Финляндии, если шведское правительство готово принять решение о членстве.

На минувшей неделе министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Швеция готовит собственную оценку политики безопасности по решению о НАТО. Совместная аналитическая группа парламентских партий обнародует свою оценку в пятницу 13 мая вместо анонсированного 31 мая.

Президент Финляндии Саули Ниинисте посетит Швецию с государственным визитом 17-18 мая по приглашению короля Карла XVI Густава. Однако в Швеции внешней политикой руководит правительство, а не король. В связи с этим государственным визитом или другим визитом на этой же неделе, по информации газеты, отдельно запланирована государственная встреча, на которой встретятся руководители финского и шведского государств и смогут заявить о готовности стран вступить в НАТО.

По данным Iltalehti, заявки Финляндии и Швеции в НАТО должны быть опубликованы на неделе, начинающейся 16 мая.

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Процесс вступления начинается с того, что страна-кандидат уведомляет НАТО о своем намерении присоединиться к Альянсу, после чего НАТО приглашает страну-кандидата вступить. Все государства-члены обязаны подписать и ратифицировать протокол о присоединении страны-заявителя в соответствии со своими национальными процедурами. Национальные парламенты стран-кандидатов ратифицируют протокол последними.

Как известно, в Финляндии и Швеции после начала полномасштабной войны РФ против Украины резко возросла поддержка вступления в НАТО. Обе страны допускают, что уже в июне подадут заявки на вступление, однако дебаты только начались.

В Москве начали предупреждать их о "последствиях".

Детальнее на эту тему – в статье Финляндия отказывается от нейтральности: как агрессия РФ толкает страну к вступлению в НАТО.

Темы: ФинляндияШвецияНАТО
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