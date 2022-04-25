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Россия сосредоточила в Белгородской области дополнительные подразделения войск – МОУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 16:47
Александр Мотузяник

В Белгородской области Россия концентрирует дополнительные военные подразделения, предназначенные для наращивания группировки в восточной операционной зоне.

Источник: спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге 25 апреля

Прямая речь: "В Белгородской области России отмечено сосредоточение дополнительных подразделений, предназначенных для наращивания группировки войск в восточной операционной зоне".

Детали: Мотузяник подчеркнул, что основная цель противника – окружение группировки украинских войск, установление полного контроля на Донецкой и Луганской областях Украины, обеспечение и удержание сухопутного коридора из ТОТУ Крым.

В то же время, не прекращаются ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам по всей территории Украины. Для пусков крылатых ракет враг использует стратегические бомбардировщики Ту-95/160, а также корабли, которые находятся в акватории Черного моря.

По данным украинской разведки, в настоящее время в Черном море находится 8 носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", их суммарный ракетный залп составляет 58 ракет.

Темы: войнаМинобороны
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