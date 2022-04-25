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У Києві зареєструвались 26 тисяч переселенців

Мазуренко Альона Понеділок, 25 квітня 2022, 16:57
фото: ДСНС

У Києві зареєстровано вже понад 26 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які покинули свої домівки через повномасштабне російське вторгнення.

Джерело: заступниця голови КМДА Марина Хонда

Пряма мова: "За тиждень кількість внутрішньо переміщених осіб, які зареєструвалися в Києві, збільшилася на більш ніж 9 тисяч осіб і становить 26 397 людей.

Найбільше зареєструвалося в Дарницькому районі – 4545 осіб, Дніпровському – 4110 та Святошинському – 3136 осіб.

Найбільше вимушених переселенців із Київської, Донецької та Чернігівської областей".

Деталі: Щоб отримати державну допомогу і статус внутрішньо переміщеної особи, необхідно звертатися до районних управлінь соціального захисту населення.

Також заявку можна подати через мобільний додаток порталу "Дія".

ВІДЕО ДНЯ

Реєстрація внутрішньо переміщених осіб відбувається до 30 квітня.

Теми: переселенціКиївКМДАвійна
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