У Києві зареєструвались 26 тисяч переселенців

У Києві зареєстровано вже понад 26 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які покинули свої домівки через повномасштабне російське вторгнення.

Джерело: заступниця голови КМДА Марина Хонда

Пряма мова: "За тиждень кількість внутрішньо переміщених осіб, які зареєструвалися в Києві, збільшилася на більш ніж 9 тисяч осіб і становить 26 397 людей.

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Найбільше зареєструвалося в Дарницькому районі – 4545 осіб, Дніпровському – 4110 та Святошинському – 3136 осіб.

Найбільше вимушених переселенців із Київської, Донецької та Чернігівської областей".

Деталі: Щоб отримати державну допомогу і статус внутрішньо переміщеної особи, необхідно звертатися до районних управлінь соціального захисту населення.

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Також заявку можна подати через мобільний додаток порталу "Дія".

Реєстрація внутрішньо переміщених осіб відбувається до 30 квітня.