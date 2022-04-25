У Києві зареєструвались 26 тисяч переселенців
У Києві зареєстровано вже понад 26 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які покинули свої домівки через повномасштабне російське вторгнення.
Джерело: заступниця голови КМДА Марина Хонда
Пряма мова: "За тиждень кількість внутрішньо переміщених осіб, які зареєструвалися в Києві, збільшилася на більш ніж 9 тисяч осіб і становить 26 397 людей.
Найбільше зареєструвалося в Дарницькому районі – 4545 осіб, Дніпровському – 4110 та Святошинському – 3136 осіб.
Найбільше вимушених переселенців із Київської, Донецької та Чернігівської областей".
Деталі: Щоб отримати державну допомогу і статус внутрішньо переміщеної особи, необхідно звертатися до районних управлінь соціального захисту населення.
Також заявку можна подати через мобільний додаток порталу "Дія".
Реєстрація внутрішньо переміщених осіб відбувається до 30 квітня.