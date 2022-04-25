В Киеве зарегистрировались 26 тысяч переселенцев

В Киеве зарегистрировано уже более 26 тысяч внутренне перемещенных лиц, покинувших свои дома из-за полномасштабного российского вторжения.

Источник: заместитель председателя КГГА Марина Хонда

Прямая речь: "За неделю количество внутренне перемещенных лиц, зарегистрировавшихся в Киеве, увеличилось более чем на 9 тысяч человек и составляет 26 397 человек.

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Больше всего зарегистрировалось в Дарницком районе – 4545 человек, Днепровском – 4110 и Святошинском – 3136 человек.

Больше всего вынужденных переселенцев из Киевской, Донецкой и Черниговской областей".

Детали: Чтобы получить государственную помощь и статус внутриперемещенного лица, необходимо обращаться в районные управления социальной защиты населения.

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Также заявку можно подать через мобильное приложение портала "Дия".

Регистрация внутриперемещенных лиц происходит до 30 апреля.