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У Маріуполі орудує "міліція ДНР", колишніх міліціонерів кличуть у відділки

Олена РощінаПонеділок, 25 квітня 2022, 16:57

У Маріуполі окупанти заявляють про роботу своєї "поліції", від колишніх працівників маріупольського управління МВС України вимагають прийти в райвідділи поліції. 

Джерело :радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко з посиланням на дані окупантів

Пряма мова Андрющенка: "Почала роботу "міліція" окупантів. Колишніх співробітників поліції зобов’язують з’явитись на службу".

Деталі: У повідомленні окупантів сказано, що "колишні співробітники Маріупольського ГУ МВС України в Донецькій області зобов'язані з'явитися до районних відділів поліції для реєстрації незалежно від намірів подальшого проходження служби в ОВС ДНР."

А "співробітники Приморського РВ Маріупольського ГУ МВС України в Донецькій області мають з'явитися до відділу поліції у Мангуші", йдеться у повідомленні.

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Теми: Маріуполь
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