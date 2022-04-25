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В Мариуполе орудует "милиция ДНР", бывших милиционеров зовут в отделы

Елена РощинаПонедельник, 25 апреля 2022, 16:57

В Мариуполе оккупанты заявляют о работе своей "полиции", от бывших работников мариупольского управления МВД Украины требуют прийти в райотделы полиции.

Источник: советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на данные оккупантов

Прямая речь Андрющенко: "Начала работу милиция оккупантов. Бывших сотрудников полиции обязывают явиться на службу".

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Детали: В сообщении оккупантов сказано, что "бывшие сотрудники Мариупольского ГУ МВД Украины в Донецкой области обязаны явиться в районные отделы полиции для регистрации вне зависимости от намерений дальнейшего прохождения службы в ОВД ДНР.. Сотрудники Приморского РО"

А "сотрудники Приморского РО Мариупольского ГУ МВД Украины в Донецкой области должны явиться в отдел полиции в Мангуше", говорится в сообщении.

Темы: Мариуполь
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