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Росія висилає 40 співробітників дипмісій Німеччини

"Європейська правда"Понеділок, 25 квітня 2022, 17:12

Росія висилає 40 співробітників посольства Німеччини у РФ у відповідь на аналогічне рішення Берліна на початку квітня.

Про це йдеться у заяві МЗС РФ, пише "Європейська правда".

"Послу ФРН було вручено ноту про оголошення persona non grata сорока співробітників німецьких дипломатичних установ у Росії в порядку симетричної відповіді на рішення уряду ФРН", - йдеться у повідомленні відомства.

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Німецькому послу також було вказано, що у Москві вважають неприйнятною заяву глави МЗС Німеччини Анналени Бербок, "у якій цей крок влади ФРН мотивується абсолютно хибним твердженням про те, що робота згаданих співробітників була націлена на підрив "свободи Німеччини" та "єдності німецького суспільства", а також інсинуаціями щодо того, що відбувається в Україні".

4 квітня Міністерство закордонних справ Німеччини ухвалило рішення вислати з країни 40 співробітників російського посольства в Берліні. 

Росіяни мали залишити територію Німеччини протягом 5 днів.

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Рішення було оголошено за кілька днів після появи інформації про звірства російської армії в Бучі.

Теми: РосіяНімеччинадипломатичні відносини
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