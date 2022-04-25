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Россия высылает 40 сотрудников дипмиссии Германии

"Европейская правда"Понедельник, 25 апреля 2022, 17:12

Россия высылает 40 сотрудников посольства Германии в РФ в ответ на аналогичное решение Берлина в начале апреля.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, пишет "Европейская правда".

"Послу ФРГ была вручена нота об объявлении persona non grata сорока сотрудников немецких дипломатических учреждений в России в порядке симметричного ответа на решение правительства ФРГ", - говорится в сообщении ведомства.

Немецкому послу также было указано, что в Москве считают неприемлемым заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, "в котором этот шаг властей ФРГ мотивируется абсолютно ошибочным утверждением о том, что работа упомянутых сотрудников была нацелена на подрыв свободы Германии и единства немецкого общества, а также инсинуациями относительно происходящего в Украине".

4 апреля Министерство иностранных дел Германии приняло решение выслать из страны 40 сотрудников российского посольства в Берлине.

Россияне должны были покинуть территорию Германии в течение пяти дней.

Решение было объявлено через несколько дней после появления информации о зверствах российской армии в Буче.

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Темы: РосcияГерманиядипломатические отношения
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