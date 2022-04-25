Захоплювати там було нічого: окупанти зрівняли з землею і зайняли селище на Луганщині

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти зайняли Новотошківське після того як фактично знищили населений пункт.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Захоплювати там було нічого. Восійські війська взяли випалену землю Новотошківського.

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Після тривалого знищення авіаударами, рашисти зайняли Новотошківське, яке входить до складу Гірської ВЦА.

За інші населені пункти громади тривають бої, тактика у ворога та сама - усе "рівняють з землею".