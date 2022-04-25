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Захоплювати там було нічого: окупанти зрівняли з землею і зайняли селище на Луганщині

Мазуренко Альона Понеділок, 25 квітня 2022, 17:55
фото: ТГ Гайдая

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти зайняли Новотошківське після того як фактично знищили населений пункт. 

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Захоплювати там було нічого. Восійські війська взяли випалену землю Новотошківського.

Після тривалого знищення авіаударами, рашисти зайняли Новотошківське, яке входить до складу Гірської ВЦА.

За інші населені пункти громади тривають бої, тактика у ворога та сама - усе "рівняють з землею".

 

Теми: Луганська областьРосіяокупаціявійна
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