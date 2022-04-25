Захватывать там было нечего: оккупанты сравняли с землей и заняли поселок на Луганщине
Понедельник, 25 апреля 2022, 17:55
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты заняли Новотошковское после того, как фактически уничтожили населенный пункт.
Источник: Гайдай в Telegram
Прямая речь: "Захватывать там было нечего. Росийские войска взяли выжженную землю Новотошкивского.
После продолжительного уничтожения авиаударами, рашисты заняли Новотошковское, входящее в состав Горной ВГА.
За другие населенные пункты общины продолжаются бои, тактика у врага та же - все "ровняют с землей".