Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Захватывать там было нечего: оккупанты сравняли с землей и заняли поселок на Луганщине

Алена МазуренкоПонедельник, 25 апреля 2022, 17:55
Захватывать там было нечего: оккупанты сравняли с землей и заняли поселок на Луганщине
фото: ТГ Гайдая

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты заняли Новотошковское после того, как фактически уничтожили населенный пункт.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Захватывать там было нечего. Росийские войска взяли выжженную землю Новотошкивского.

Реклама:

После продолжительного уничтожения авиаударами, рашисты заняли Новотошковское, входящее в состав Горной ВГА.

За другие населенные пункты общины продолжаются бои, тактика у врага та же - все "ровняют с землей".

 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Луганская областьРосcияоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Луганская область
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС
СБУ установила 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в Луганской области
Последние новости
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: