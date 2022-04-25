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Захватывать там было нечего: оккупанты сравняли с землей и заняли поселок на Луганщине

Мазуренко Алена Понедельник, 25 апреля 2022, 17:55
фото: ТГ Гайдая

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты заняли Новотошковское после того, как фактически уничтожили населенный пункт.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Захватывать там было нечего. Росийские войска взяли выжженную землю Новотошкивского.

После продолжительного уничтожения авиаударами, рашисты заняли Новотошковское, входящее в состав Горной ВГА.

За другие населенные пункты общины продолжаются бои, тактика у врага та же - все "ровняют с землей".

 

Темы: Луганская областьРосcияоккупациявойна
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