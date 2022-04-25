Швеція заперечила домовленість про відбудову Миколаївщини, про яку заявив Зеленський

Швеція та Україна поки що не досягли угоди про відновлення Миколаївської області, яка постраждала внаслідок вторгнення Росії.

Про це заявили у МЗС Швеції, спростувавши заяву президента України Володимира Зеленського, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Кілька країн пообіцяли допомогти з відновленням України - а Швеція відповідатиме за Миколаївщину", - заявив Зеленський на пресконференції в київському метро 23 квітня.

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"Наразі такої угоди немає", - заявила пресслужба МЗС Швеції в електронному листі у відповідь на запит шведського телеканалу SVT Nyheter.

Водночас у міністерстві заявили, що Швеція веде переговори з Україною. "Наразі між міжнародними партнерами ведуться інтенсивні переговори щодо форм відновлення України", — йдеться у повідомленні.

"Швеція хоче продовжувати надавати широку підтримку країні та бути активним партнером у процесі відновлення. Як це має бути зроблено, у тому числі чи повинні окремі країни робити свій внесок у підтримку окремих областей, ми повертатимемося до цього на постійній основі", — зазначили у міністерстві.

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Нагадаємо, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час візиту в Україну заявила, що її країна погодилася очолити процес повоєнного відновлення Миколаєва.