Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Швеция опровергла договоренность о восстановлении Николаевщины, о которой заявил Зеленский

"Европейская правда"Понедельник, 25 апреля 2022, 17:56

Швеция и Украина пока не достигли соглашения о восстановлении Николаевской области, которая пострадала в результате вторжения России.

Об этом заявили в МИД Швеции, опровергнув заявление президента Украины Владимира Зеленского, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Несколько стран пообещали помочь с восстановлением Украины – а Швеция будет отвечать за Николаевщину", - заявил Зеленский на пресс-конференции в киевском метро 23 апреля.

Реклама:

"Пока такого соглашения нет", - заявила пресс-служба МИД Швеции в электронном письме в ответ на запрос шведского телеканала SVT Nyheter.

В то же время в министерстве заявили, что Швеция ведет переговоры с Украиной. "В настоящее время между международными партнерами ведутся интенсивные переговоры о формах восстановления Украины", — говорится в сообщении.

"Швеция хочет продолжать оказывать широкую поддержку стране и быть активным партнером в процессе восстановления. Как это должно быть сделано, в том числе должны ли отдельные страны вносить свой вклад в поддержку отдельных областей - мы будем возвращаться к этому на постоянной основе", — отметили в министерстве.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время визита в Украину заявила, что ее страна согласилась возглавить процесс послевоенного восстановления Николаева.

Темы: ШвецияЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Швеция
В Швеции прошла новая акция с сожжением Корана
Из-за приглашения россиян в Швеции назревает бойкот нобелевской церемонии
Задержанный в Швеции шпион помогал с экспортом подсанкционных товаров в РФ
Последние новости
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: