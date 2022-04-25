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Швеция опровергла договоренность о восстановлении Николаевщины, о которой заявил Зеленский

"Европейская правда"Понедельник, 25 апреля 2022, 17:56

Швеция и Украина пока не достигли соглашения о восстановлении Николаевской области, которая пострадала в результате вторжения России.

Об этом заявили в МИД Швеции, опровергнув заявление президента Украины Владимира Зеленского, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Несколько стран пообещали помочь с восстановлением Украины – а Швеция будет отвечать за Николаевщину", - заявил Зеленский на пресс-конференции в киевском метро 23 апреля.

"Пока такого соглашения нет", - заявила пресс-служба МИД Швеции в электронном письме в ответ на запрос шведского телеканала SVT Nyheter.

В то же время в министерстве заявили, что Швеция ведет переговоры с Украиной. "В настоящее время между международными партнерами ведутся интенсивные переговоры о формах восстановления Украины", — говорится в сообщении.

"Швеция хочет продолжать оказывать широкую поддержку стране и быть активным партнером в процессе восстановления. Как это должно быть сделано, в том числе должны ли отдельные страны вносить свой вклад в поддержку отдельных областей - мы будем возвращаться к этому на постоянной основе", — отметили в министерстве.

Напомним, премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время визита в Украину заявила, что ее страна согласилась возглавить процесс послевоенного восстановления Николаева.

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Темы: ШвецияЗеленский
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