Арахамія хоче санкцій проти Іванішвілі

Голова фракції "Слуги народу" у Верховній раді Давид Арахамія звернеться до Євросоюзу і США із закликом запровадити санкції проти головного грузинського олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Про це Арахамія написав у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Арахамія заявив, що Бідзіна Іванішвілі тісно пов'язаний із російською політичною верхівкою, саме тому грузинська влада не підтримує Україну у війні проти Росії.

"Уся політика грузинської влади – це виконання вказівок із Кремля. Це і є причина їхньої риторики про невизнання воєнних злочинів Росії проти України та спроби допомогти РФ обійти санкції", - написав він.

За словами Арахамії, Іванішвілі перетворився на грузинського Януковича і веде політику щодо України, яку не підтримує грузинський народ.

"Вони хочуть розсварити грузинів та українців на десятиліття вперед. Щоб не допустити цього, я звернуся до керівництва Євросоюзу і США щодо розгляду питання про введення санкцій проти Іванішвілі та його активів на Заході. Ніхто не уникне відповідальності. Ні окупанти, ні ті, хто їм допомагає", - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що посол України не повернеться в Тбілісі без радикальної зміни у діях грузинської влади, яка зараз, на його думку, не демонструє дружнього ставлення до України.

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Як відомо, дії влади, а також опозиції викликають критику і у самій Грузії: понад 60% грузинів не підтримують жодну з політсил або не хочуть відповідати.

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